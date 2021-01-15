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İhlas Mağazası 102’nci şubesini Turgutlu’da açtı

15.01.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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İhlas Mağazası 102.

İhlas Mağazası 102. Şubesi, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.
Turgutlu Cumhuriyet Mahallesi Geyik Sokak üzerinde bulunan İhlas Mağazası’nın açılışına; İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, mağazalar direktörü Halil Çağlar, İzmir temsilcisi Erhan Arslan, İhlas Pazarlama Manisa Bölge Müdürü Baharettin Altuntaş, Türkiye Gazetesi Manisa İl Temsilcisi Muammer Akman, İhlas’a bağlı ofis ve mağaza müdürleri katıldı. Katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesen İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, 102. mağazanın hayırlı olmasını diledi. Korkusuz, “Dün İzmir’de 100 ve 101. mağazalarımızı açtık. Bugün de Turgutlu’da 102. mağazamızı açıyoruz. Allah utandırmasın. 2020’de 100 mağaza açma hedefimiz vardı. Bunu bir hafta gecikmeyle de olsa tamamladık. Şimdi yeni hedefimiz 2021 yılı sonuna kadar 150 mağazaya ulaşmak olacak. Ekibime, anlayışımıza ve vizyonumuza güveniyorum. Türkiye’nin özlediği halk ile kucaklaşmış sıcak bir mağazacılık anlayışını yine halkımızın alım şartlarına uygun bir şekilde hayat kalitesini yükseltecek ürünleri temin etmeye devam etmek istiyoruz. İhlas Pazarlama son dönemlerde ciddi bir atağa kalktı. Allah kısmet ederse 2021 yılında gerek mağazacılık gerekse diğer organizasyonlarımız olan servis ve satış kanallarımızda 600 yeni istihdam oluşturmak istiyoruz. 600 yeni arkadaşımızı kendi aramıza, bu büyük ailemize katmak aynı zamanda ülke ekonomisine destek olmak istiyoruz. Özellikle pandeminin ekonomimizi bu kadar sıkıntıya düşürdüğü dönemde istihdama da ekonomideki gelişmelere de hepimizin çok ihtiyacı var. Biz de hem ülkemiz, hem şirketimiz hem de tüm paydaş çalışan arkadaşlarımız için bu büyüme vizyonunu ortaya koyduğumuz için gurur duyuyoruz. İhlas çok büyük bir camia. İhlas’ın sadece ticari bir şirketi değiliz. İhlas bayrağını Türkiye’nin her yerinde dalgalandıran ve temsil eden bir şirketiz. Amacımız ve niyetimiz çok iyi. Önümüzdeki dönemde inanıyorum ki İhlas’ı daha iyi temsil eden bir İhlas Pazarlama Türkiye’de faaliyetlerine hızla devam edecek” dedi.

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