YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. İhlas Pazarlamada, başarılı personeller ödüllendirildi

İhlas Pazarlamada, başarılı personeller ödüllendirildi

ADANA HABERLERİ  | 13.02.2020 14:19 | Son Güncelleme

İhlas pazarlama ve Türkiye Gazetesi Adana Bölge Müdürlüğü çalışanları, 2019-2020 yılı değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

İhlas pazarlama ve Türkiye Gazetesi Adana Bölge Müdürlüğü çalışanları, 2019-2020 yılı değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda başarılı personeller ödüllendirildi, yeni yılın hedefleri belirlendi.
2019 yılı şampiyonlarının ödüllendirildiği toplantıda konuşan İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, “Adana bölgemiz, İhlas Pazarlama’nın en başarılı bölgelerinden. Başarımızdaki en büyük etken de işin başı sevgide. İşimizi, arkadaşlarımızı, müşterimizi çok seviyoruz ve bu sevgiye layık hizmet yapıyoruz” diye konuştu.
Şirketin 50’nci yılına girdiğini vurgulayan Geleri, “Müşterilerimizin memnuniyeti ve teşekkürünü her şeyin üzerinde tutuyoruz. Müşterilerimiz bizlerin gerçek dostu ve velinimeti olduğunu hiç unutmuyoruz. Bu yıl şirketimiz 50’nci yılına giriyor. Yarım asırlık bir şirketiz. Bizleri 50’nci yıllara taşıyan, müşterilerimizin memnuniyetidir” dedi.
Geleri, 2019 yılının karnesini rakamlar ve grafiklerle katılımcılarla paylaşarak, değerlendirme ve hedef belirlemelerinde bulunup, “Adana bölge olarak 2020 yılında hedefimiz Türkiye şampiyonluğu. Çok çalışacağız, yüreğimizi işimizin ortasına koyacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından başarılı personeller kupa, plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.
2019 yılında dereceye giren başarılı İhlas Adana Bayii personelleri şu şekilde sıralandı;
Ofis müdürlerinden Şenol Yaşar, Emine Tece, Cumali Cingöz, Mustafa Bolat, Özgür Akkuş, Adem Akdumanlı, İbrahim Özcan, Celal Özdemir.
Satış personellerinden, Nimet Şahin, Mustafa Tunceli, Hatice Özsoy, Duran Kara, İbrahim Yorgun, Çiğdem Hulak, Zeliha Turgut, İlhan Polat, Hüseyin Özdemir, Merve Uzun, Viltan Tolay, Birgül Gençoğlu, Kerem Kesler.
Toplantıya Türkiye Gazetesi Abone Koordinatörü Mehmet Güven, ofis koordinatörleri Güner Dayan, Zafer Keskin, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama çalışanları katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Adana Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:03
Sabah
07:24
Öğle
12:58
İkindi
15:55
Akşam
18:22
Yatsı
19:38

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Berfin Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Esin Eczanesi
Seyhan
Pınar Eczanesi
Seyhan
Sarıkaya Eczanesi
Seyhan
Sucuzade Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Adana'da pastanedeki cinayet anı kamerada

Adana'da pastanedeki cinayet anı kamerada

Cinayet Şüphelisi Olarak Köylüsü Tutuklandı

Cinayet Şüphelisi Olarak Köylüsü Tutuklandı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.