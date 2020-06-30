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İhlas’tan Vali Elban’a hayırlı olsun ziyareti

ADANA HABERLERİ  | 30.06.2020 16:27 | Son Güncelleme

İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Adnan Kulak ve Türkiye Gazetesi Bölge Temsilcisi Cumali Geleri, Adana Valiliği görevine atanan Süleyman Elban’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, İhlas temsilcileri Kulak ve Geleri, Vali Elban’a kurumun faaliyetleri ve hizmetleriyle ilgili bilgiler verdi.Adana’nın Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Vali Elban, görev süreci içinde şehir için elinden gelen çabayı göstereceğini, basın ile de diyalog içinde olacağını ifade etti.Kulak ve Geleri, İhlas Medya olarak devlet ve millet için yapılan her türlü hayırlı hizmetin destekçisi olacaklarını dile getirerek, Elban’a başarılar diledi.

İhlas’tan Vali Elban’a hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Adnan Kulak ve Türkiye Gazetesi Bölge Temsilcisi Cumali Geleri, Adana Valiliği görevine atanan Süleyman Elban’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.
Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, İhlas temsilcileri Kulak ve Geleri, Vali Elban’a kurumun faaliyetleri ve hizmetleriyle ilgili bilgiler verdi.
Adana’nın Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Vali Elban, görev süreci içinde şehir için elinden gelen çabayı göstereceğini, basın ile de diyalog içinde olacağını ifade etti.
Kulak ve Geleri, İhlas Medya olarak devlet ve millet için yapılan her türlü hayırlı hizmetin destekçisi olacaklarını dile getirerek, Elban’a başarılar diledi.

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