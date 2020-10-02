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İhracat rakamları açıklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.10.2020 17:57 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, TİM tarafından açıklanan ihracat verilerini değerlendirdi.

İhracat rakamları açıklandı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, TİM tarafından açıklanan ihracat verilerini değerlendirdi. Eskişehir’in Eylül ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 12’lik artışla 77,1 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.
2019 yılının Eylül ayında 103 milyon dolar olan ihracatta 2020 yılının Eylül ayında yüzde 25’lik bir azalma meydana geldiğini ifade eden Özeçoğlu, “Ocak-Eylül dönemine bakıldığında ise 2019 yılında 821,6 milyon dolar olan Eskişehir ihracatı 2020 yılının aynı döneminde 659,4 milyon dolara geriledi. Dünya genelindeki salgın nedeniyle geçen yılın ihracat performansına göre yaklaşık yüzde 20’lik bir kayıp söz konusu. Ancak Eylül ayında bir önceki aya göre yaşanan artış ümit verici” dedi.
Pandemi nedeniyle 2020 ihracat rakamlarında bir önceki yılı yakalamanın çok kolay olmayacağının altını çizen Özeçoğlu, alınan önlem ve tedbirlerle önümüzdeki dönemde toparlanmasının kendini göstermesini ve açığın kapatılmasını beklediklerini belirtti.
ESO olarak ihracat faaliyetlerine ara vermediklerini, online olarak birçok uluslararası tedarikçi günü ve ikili iş görüşmesi organizasyonu gerçekleştirdiklerini bildiren Sinan Özeçoğlu, bu alandaki çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

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