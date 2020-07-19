İhracata dayalı meyvelerde "markalaşma" talebi

DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla stratejik tarım ürünlerinin izlenmesi amacıyla oluşturulan "Ürün Masaları", Türkiye'nin tarımsal dış ticaretinde söz sahibi olan kiraz, fındık, kayısı, incir ve çayı takibe aldı.

Bakanlıkça stratejik ve fiyatı sık değişen tarım ürünlerinin takip edilmesi amacıyla "Ürün Masaları" kurulurken bu kapsamda bugüne kadar soğan, patates, bakliyat, buğday, ayçiçeği ve pamuk gibi ürünler izlemeye alınmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "Ürün Masaları" şimdi de Türkiye'nin dış ticaretinde söz sahibi ve tarımsal ihracat gelirine katkısı yüksek fındık, üzüm, kayısı, incir ve kiraz ile bölgesel önemi bulunan çay için piyasa değerlendirme raporu hazırladı.

Üreticiler, sektör temsilcileri ve diğer paydaşların faydalanması amaçlanan raporda, bu ürünlere yönelik uluslararası gelişmeler, saha gözlemleri ve piyasa bilgileri yer aldı.

- Dayanıklı kiraz üretimi

Rapora göre, Türkiye'nin üretiminde lider konumda bulunduğu kirazda, "Türk kirazı" isimli ülkeye özgü çeşidin yanı sıra rengi koyu kırmızı ve iri olanlarının da dünya pazarına girmesi ve tanıtımlarının geniş kitlelere yapılması gerekiyor.