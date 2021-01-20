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İhracatçılar URGE projesiyle yeni pazarlara ulaşıyor

20.01.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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İhracatçılar URGE projesiyle yeni pazarlara ulaşıyor

Küresel krize dönüşen Covid-19 pandemisinin gölgesinde geçen 2020 yılında 115 ülkeye 289 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (ASHİB), pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik uygulamaya koyduğu uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi projesi kapsamında gerçekleştirilen danışmanlık faaliyeti ile bölge ihracatçıları küresel pazarlardaki 111 bin 582 firmaya erişme imkanı buldu.Türkiye’nin hayvansal gıda ihracatında ana pazarları oluşturan Orta Doğu ülkelerindeki istikrarsızlık, jeopolitik riskler ve korumacılık tedbirlerine karşı alternatif arayışına yönelen ve bu kapsamda Afrika, Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerini hedef pazar olarak belirleyen ASHİB, 19.URGE.020 kodlu uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi projesi kapsamında gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetine katılım sağlayan 11 firmayı yeni pazarlarla buluşturdu.Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2020 yılındaki 2 milyar 451 milyon dolarlık ihracatına yüzde 2,6 oranında destek veren ASHİB, URGE projesi danışmanlık faaliyetinde paydaş firmalarla hedef pazarlara ilişkin potansiyel müşteri bilgilerini ve güncel pazar analizlerini paylaştı.

Küresel krize dönüşen Covid-19 pandemisinin gölgesinde geçen 2020 yılında 115 ülkeye 289 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (ASHİB), pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik uygulamaya koyduğu uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi projesi kapsamında gerçekleştirilen danışmanlık faaliyeti ile bölge ihracatçıları küresel pazarlardaki 111 bin 582 firmaya erişme imkanı buldu.
Türkiye’nin hayvansal gıda ihracatında ana pazarları oluşturan Orta Doğu ülkelerindeki istikrarsızlık, jeopolitik riskler ve korumacılık tedbirlerine karşı alternatif arayışına yönelen ve bu kapsamda Afrika, Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerini hedef pazar olarak belirleyen ASHİB, 19.URGE.020 kodlu uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi projesi kapsamında gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetine katılım sağlayan 11 firmayı yeni pazarlarla buluşturdu.
Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2020 yılındaki 2 milyar 451 milyon dolarlık ihracatına yüzde 2,6 oranında destek veren ASHİB, URGE projesi danışmanlık faaliyetinde paydaş firmalarla hedef pazarlara ilişkin potansiyel müşteri bilgilerini ve güncel pazar analizlerini paylaştı. Hedef ülkelere yönelik stratejik pazarlama ve pandemi sürecinde şirket yönetimi konularının da işlendiği etkinlikte potansiyel alıcıların belirlenmesi ve uluslararası pazarın taleplerine yönelik üretim ve ihracat planlamalarını tamamlayan katılımcı firmalar yol haritalarını netleştirdi. URGE projesi kapsamında dört ay süren danışmanlık faaliyetinde 111 bin 582 tedarikçi ile iletişim kurma fırsatı yakalayan gıda ihracatçıları, yeni pazarlara yelken açtı.

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