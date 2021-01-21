İhracatta artış rekortmeni AHKİB

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 2020 yılında Covid-19 pandemisinin neden olduğu fırsatları değerlendirip, yüzde 31,73 artış yakalayarak 372 milyon 576 bin dolar ihracata imza attıklarını belirtti.

Küresel ticarette talep daralmalarına neden olan koronavirüs salgınının hüküm sürdüğü 2020’de Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının pandemi koşullarına hızla uyum sağlama kabiliyeti gösterdiğini vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, AHKİB üyelerinin Covid-19’a karşı koruyucu özelliklere sahip maske, önlük ve tulum gibi ürünlerin ihracatında başarı hikayeleri yazdığını vurguladı. Başkan Tekin, diğer yandan Çin ve Uzak Doğu’ya alternatif üretim merkezleri arayışına giren dünya moda devlerinin artan siparişlerinin de eklenmesi ile AKİB bölgesinde 2020 yılını artış rekortmeni birlik olarak tamamladıklarını söyledi.

En fazla ihracat Almanya, Hollanda ve İspanya’ya

AHKİB’in ihracat performansını ülkelere göre değerlendiren Başkan Tekin, “17 milyar 143 milyon dolarlık sektör ihracatından yüzde 3,6 oranında pay sahibi olan Birliğimizin ana pazarlarını Almanya, Hollanda ve İspanya oluşturdu. Bu üç ülke bölgemizin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yüzde 59’luk pazar hacmini oluşturdu. En fazla ihracat yaptığımız ülkelerde yüzde 84 artış ve 83 milyon dolar değer ile Almanya birinci sırada yer aldı. Yıllık ihracatımızdan yüzde 21 pay alan Almanya’yı yüzde 613 artış ve 79,9 milyon dolar değer ile Hollanda ikinci sırada, 72,7 milyon dolar değer ile İspanya üçüncü sırada takip etti. 2020 yılında ihracat hacminde en yüksek artışları Azerbaycan-Nahçıvan, Hollanda ve Avusturya pazarlarında yakaladık. Azerbaycan-Nahçıvan’da yüzde bin 7 artış ve 7,9 milyon dolar değere, Hollanda’da yüzde 613 artış ve 79,9 milyon dolar değere, Avusturya’da yüzde 585 artış ve 9,5 milyon dolar değere ulaştık.” dedi.