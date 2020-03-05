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İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları’na Uluslararası Akreditasyon

ERZURUM HABERLERİ  | 05.03.2020 12:55 | Son Güncelleme

İhsan Doğramacı Vakfı Erzurum Özel Bilkent laboratuvar Okulları eğitim kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğunu belgelendi.Velilerden öğrencilere, yöneticilerden çalışanlarına ve tüm tedarikçilerini de kapsayan detaylı bir öz değerlendirme çalışmasının ardından Bilkent Erzurum Okulları, Uluslararası Okullar Birliği’nin (Council of International Schools) yaptığı denetimler sonucu CIS Akreditasyonu almaya hak kazandı.Akreditasyon sürecinde, dünyanın farklı ülkelerinden gelen üst düzey okul yöneticilerinden oluşan Uluslararası Okullar Birliği heyeti, Erzurum Bilkent Okulları’nı bir hafta süreyle ziyaret ederek okulun tüm üyelerinin temsilcileri ile toplantılar düzenleyip görüşlerini aldı.

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları’na Uluslararası Akreditasyon

İhsan Doğramacı Vakfı Erzurum Özel Bilkent laboratuvar Okulları eğitim kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğunu belgelendi.
Velilerden öğrencilere, yöneticilerden çalışanlarına ve tüm tedarikçilerini de kapsayan detaylı bir öz değerlendirme çalışmasının ardından Bilkent Erzurum Okulları, Uluslararası Okullar Birliği’nin (Council of International Schools) yaptığı denetimler sonucu CIS Akreditasyonu almaya hak kazandı.
Akreditasyon sürecinde, dünyanın farklı ülkelerinden gelen üst düzey okul yöneticilerinden oluşan Uluslararası Okullar Birliği heyeti, Erzurum Bilkent Okulları’nı bir hafta süreyle ziyaret ederek okulun tüm üyelerinin temsilcileri ile toplantılar düzenleyip görüşlerini aldı. Heyet, çalışmanın neticesinde Erzurum Bilkent Okulları’nın sunduğu kampus imkanlarının ve eğitim kalitesinin uluslararası standartlarda olduğu onaylanmış oldu.
Uluslararası Okullar Birliği (Council of International Schools) Hakkında
CIS, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulların, konsey tarafından öngörülen kalitede eğitim verip vermediğini denetleyen, dünyaca tanınmış saygın bir kuruluş. Konsey, üyesi olan okulları dünya standartlarında kalite kriterleri ile değerlendirmekte, kriterlere uygun okullara Türkçe’de “denklik” olarak ifade edebileceğimiz “akreditasyon” belgesi vermektedir.
Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da bu belgeyi alan tek eğitim kurumu olan Bilkent Erzurum okulları kalitesini bir kez daha belgeledi. Bels Genel Müdürü James Swetz “Erzurum’a bu akreditasyonu kazandırdığım için çok mutluyuz, zorlu ve dikkat edilmesi gereken bir süreçti, öğrencilerden, öğretmenlerime, tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.” dedi.

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları’na Uluslararası Akreditasyon

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