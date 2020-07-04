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İhsaniye Belediyesi tanzim pazarı kurdu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 04.07.2020 16:05 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi tarafından ilçede tanzim pazarı kuruldu.İhsaniye Belediyesi tarafından bugünden itibaren her hafta cumartesi günleri tanzim pazarı kurulması kararı alındı.İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen konu ile ilgili açıklamada Burada ki amacımız hem halk pazarında oluşan kalabalığı azaltmak ve fiyatlarında çarşamba günleri kurulan pazardan daha ucuz satış yapılmasıdır.

Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi tarafından ilçede tanzim pazarı kuruldu.
İhsaniye Belediyesi tarafından bugünden itibaren her hafta cumartesi günleri tanzim pazarı kurulması kararı alındı.
İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen konu ile ilgili açıklamada Burada ki amacımız hem halk pazarında oluşan kalabalığı azaltmak ve fiyatlarında çarşamba günleri kurulan pazardan daha ucuz satış yapılmasıdır. İhsaniye halkımız cumartesi günleri kurduğumuz tanzim pazarından memnunlar uygulama için de bizlere teşekkür ettiler. İlerleyen dönemlerde ayrıca eksikliklerimizi de tamamlayacağız” dedi.

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Duygu Eczanesi
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Kanlıca Eczanesi
Merkez
Nüket Eczanesi
Merkez
Serım Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
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