İhsaniye Kadın Kültür Evi kısa bir süre sonra hizmete girecek

Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilen proje ile ilçelere Kadın Kültür Evleri yapımı devam ediyor. Bu kapsamda İhsaniye ilçesinde de yapımına başlanan Kadın Kültür Evinin kısa sürede hizmete gireceği öğrenildi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in girişimleriyle tüm ilçelerde Kadın Kültür Evleri projesi hayata geçirildi. Kadınların sosyal ve kültürel anlamda hoş vakit geçirebilmeleri ve sosyalleşmenin yanında bilgi birikimlerini de geliştirebilecekleri İhsaniye Kadın Kültür Evi’nin de kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Bu kapsamda Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, eşi Sümeyra Kaya, İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu ve eşi Samiye Doğanoğlu ile İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen ilçede Kadın Kültür Evi olarak düşünülen alanlarda incelemelerde bulundu.

