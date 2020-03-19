YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. İhsaniye pazarında Korona virüs durgunluğu

İhsaniye pazarında Korona virüs durgunluğu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 19.03.2020 16:28 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine kurulan semt pazarı bu hafta Korona virüsü (Covid-19) nedeniyle olumsuz etkilendi.İhsaniye’de yaşayan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının yaptığı Korona virüs önlemlerini dikkate aldı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine kurulan semt pazarı bu hafta Korona virüsü (Covid-19) nedeniyle olumsuz etkilendi.
İhsaniye’de yaşayan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının yaptığı Korona virüs önlemlerini dikkate aldı. İhsaniye’de başıboş kalan sokakların yanı sıra semt pazarında da her zamankinden daha az vatandaş alış veriş yaptı. Az sayıda vatandaşın alış veriş yaptığı pazar gün boyu durgun geçti. Pazar esnafı satışların yarı yarıya düştüğünü belirterek, en çok satılan ürünlerin başında, virüse karşı etkili oldukları düşünülen patates, soğan, sarımsak ve turşunun geldiği söyledi.
Pazar Esnafı Mustafa Mıngır, yaptığı açıklamada, Korona virüs nedeniyle satışlarda düşüş yaşandığını söyledi. Vatandaşların tezgâhtan alış veriş yapmaya çekindiğini ifade eden Mıngır, biran önce Korona virüsünden ülkenin kurtulmasını diledi.
"Biz önlemlerimizi alıyoruz"
Bir diğer pazar esnafı Hasan Acar ise virüsün pazara etkisini olumsuz yönde olduğunu ifade etti. Acar şöyle devam etti:
“Denetimlerimiz oluyor. Belediye zabıtalarımız ve sağlık çalışanlarımız pazarımızı denetliyor. Bizde zaten dikkat ediyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz, eldivenlerimizi takıyoruz.”

"Herkes maskesini, eldivenini taksın"
Pazarcı esnafı Recep Bal da, biran önce işlerin yoluna girmesini diledi. Bal, konuşmasının devamında ise, “Korona virüsünden dolayı pazar esnafı olumsuz etkileniyor. İnsanlar tedirgin, bir şey alırken çekiniyorlar. Tabi ki haliyle hepimiz çekiniyoruz. İnşallah düzelir ilerleyen zamanlarda. Meslektaşlarımız da eldivenini taksın, maskesini taksın, masasını tezgâhını silsin” dedi.
Öte yandan zabıta ekipleri de gün boyu pazarda denetlemelerini sürdürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Koronavirüs televizyon ve sosyal medya reklamlarını öne çıkardı

Koronavirüs televizyon ve sosyal medya reklamlarını öne çıkardı

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

SGK personeli ile taksiciler arasında kuş tartışması

SGK personeli ile taksiciler arasında kuş tartışması

Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi: (1)

Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi: (1)

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:56
Öğle
13:11
İkindi
16:35
Akşam
19:15
Yatsı
20:32

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Ertunç Eczanesi
Merkez
Tugrul Eczanesi
Merkez
Yörükoglu Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Esin Eczanesi
Cobanlar
Güneş Eczanesi
Dinar
Hocaoğlu Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Kaymakam Öztürk, huzurevi sakinleri ile bocce oynadı

Kaymakam Öztürk, huzurevi sakinleri ile bocce oynadı

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

Türk Bayrağına Sarılan Şehit Babası: Oğlum, Bayrağın Asıldı Sana Kurban Olurum

Türk Bayrağına Sarılan Şehit Babası: Oğlum, Bayrağın Asıldı Sana Kurban Olurum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.