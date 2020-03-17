YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. İhsaniye’de koronavirüse karşı önlemler

İhsaniye’de koronavirüse karşı önlemler

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 17.03.2020 16:50 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.Dezenfekte işlemlerinde İhsaniye ilçe merkezi ile Akören, Susuz mahalleleri, Cumalı, Karacaahmet, Hacıbeyli, Muratlar, Orhanlı, Osmanköy ve Yenice köyündeki ilkokullar dezenfdekte edildi.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
Dezenfekte işlemlerinde İhsaniye ilçe merkezi ile Akören, Susuz mahalleleri, Cumalı, Karacaahmet, Hacıbeyli, Muratlar, Orhanlı, Osmanköy ve Yenice köyündeki ilkokullar dezenfdekte edildi. Ayrıca camiiler, stk kurumları, bankalar, yurtlar, hastane, emniyet, kahvehaneler, internet kafeler ve köy odaları dezenfekte edildi.
Yapılan açıklamada, dezenfektenlerin, İl Sağlık Müdürlüğü’nün onayıyla Gazi Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri bölümünden temin edildiği belirtildi. Dezenfekte işlemelerine ara vermeden devam edileceğinin bilgisi verilen açıklamada, tüm vatandaşları koronovirüse karşı duyarlı olması istendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti

Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:37
Sabah
06:59
Öğle
13:11
İkindi
16:34
Akşam
19:14
Yatsı
20:30

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Efe Eczanesi
Merkez
Uzman Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
24 Eylül Eczanesi
Bolvadin
Hilal Eczanesi
Cobanlar
Özdemir Eczanesi
Dinar
Mezgil Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.

Hemzemin geçit çalışmaları başladı

Hemzemin geçit çalışmaları başladı

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Kaymakam Öztürk, huzurevi sakinleri ile bocce oynadı

Kaymakam Öztürk, huzurevi sakinleri ile bocce oynadı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.