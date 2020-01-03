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  4. İhsaniye’deki çiftçiler destek konusunda bilgilendirildi

İhsaniye’deki çiftçiler destek konusunda bilgilendirildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 03.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde verilen zirai ve hayvancılık destekleri konusunda çiftçiler bilgilendirdi.Üreticilerin tarım ve hayvancılık desteklerinden daha fazla faydalanması amacıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında üreticilerin talepleri dinlendi, soru ve önerileri kaydedildi.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde verilen zirai ve hayvancılık destekleri konusunda çiftçiler bilgilendirdi.
Üreticilerin tarım ve hayvancılık desteklerinden daha fazla faydalanması amacıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında üreticilerin talepleri dinlendi, soru ve önerileri kaydedildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Erdal, yaptığı açıklamada, çitçilerin desteklerden daha etkin faydalanabilmesi için bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini söyledi. Erdal, “Bakanlığımız tarafından verilen desteklerden, ilçemiz çiftçilerinin daha etkin yararlanabilmesi için teknik personellerimiz tarafından bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Üreticilerimiz yapılan bu toplantılardan memnun kalıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tüm personellerimizle üreticilerimize hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

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Sena Eczanesi
Dinar
Sevgi Eczanesi
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