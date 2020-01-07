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  4. İhsaniyeli kadınlardan “Halk Sofrası”

İhsaniyeli kadınlardan “Halk Sofrası”

BURSA HABERLERİ  | 07.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

İhsaniye Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin kendi elleriyle hazırladıkları lezzetleri satışa sunacağı “Halk Sofrası”, Nilüfer Agora Çarşı’da açıldı.Nilüfer Belediyesi’nin teşvikleriyle kurulan kadın dernekleri, her geçen gün güçlerine güç katıyor.

İhsaniye Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin kendi elleriyle hazırladıkları lezzetleri satışa sunacağı “Halk Sofrası”, Nilüfer Agora Çarşı’da açıldı.
Nilüfer Belediyesi’nin teşvikleriyle kurulan kadın dernekleri, her geçen gün güçlerine güç katıyor. Kentteki kadınların sosyal ve ekonomik yaşamın içinde daha fazla yer almalarını sağlamak, dayanışmayı artırmak amacıyla kurulan derneklerden biri olan İhsaniye Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, örnek bir projeyi hayata geçirdi. Dernek üyeleri, kendi elleriyle yaptıkları lezzetleri satışa sunakları “Halk Sofrası”nı, Nilüferliler’in hizmetine sundu. Nilüfer Agora Çarşı’daki “Halk Sofrası”nın açılışına, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı. Açılışta konuşan İhsaniye Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nebahat İçyerli, İhsaniye ve Nilüfer’deki her kesimden insanları, el emeği lezzetleri hijyenik bir ortamda, en uygun fiyatla buluşturacaklarını belirterek, bu hedef doğrultusunda işletmenin adını “Halk Sofrası” koyduklarını belirtti.
İhsaniye Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nebahat İçyerli, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Nilüfer’de 31 kadın derneği olduğunu hatırlatan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “Bunun Türkiye’de bir ilk olduğunu sanıyorum. Dayanışmayla birlikte böylesine güzel bir örgütlenme içinde olmanızdan dolayı sizleri kutluyorum. Biz, elimizden geldiği kadar bu konuyla ilgili çalışmalarınıza destek olmaya gayret ediyoruz. Sayın Mustafa Bozbey ile beraber yaptığımız bu tür çalışmaları, daha da geliştirerek sürdürüyoruz. Kadın derneğimizin üyeleri, burada el emeği ürünlerini sunarak, hem damaklara hitap edecek hem de ekonomilerine katkıda bulunacak” dedi.
Nilüfer Belediyesi olarak protokol imzaladıkları kadın derneklerine yer oluşturma çabasında olduklarını ifade eden Başkan Erdem, “Yakın zaman içinde birçoğunu teslim edeceğiz. Kadın derneklerimizin üyelerinin heyecanını gözlerinde görebiliyorum. Bu, bizi çok mutlu ediyor. Bu birlik ve beraberliğiniz hiç bitmesin. Halk Sofrası’nın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İhsaniye Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nebahat İçyerli ve katılımcılarla birlikte Halk Sofrası’nın açılış kurdelesini kesti.

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