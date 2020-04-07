İhtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira nakdi destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilk etapta verilen 1000'er liralık destekten faydalanmamış, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira nakdi destek verileceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 mücadele kapsamında dün açıkladığı, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye verilecek nakdi yardımın detaylarını paylaştı.

Birinci faz sosyal yardım programı kapsamında geçen hafta 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira nakdi destek verildiğini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda 2. fazda, halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek."