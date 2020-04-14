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İhtiyaç sahibi 345 haneye yemek servisi sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.04.2020 15:55 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde, her gün 470 kişilik yemek hazırlanarak ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan 345 haneye servis ediliyor.Tepebaşı Belediyesi’nin Çamlıca Mahallesi’nde faaliyet gösteren Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermeye devam ediyor.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, 8 kişilik ekip tarafından her gün 345 haneye öğle ve akşam yemeği olmak üzere toplam 470 porsiyon yemek hazırlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde, her gün 470 kişilik yemek hazırlanarak ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan 345 haneye servis ediliyor.
Tepebaşı Belediyesi’nin Çamlıca Mahallesi’nde faaliyet gösteren Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermeye devam ediyor.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, 8 kişilik ekip tarafından her gün 345 haneye öğle ve akşam yemeği olmak üzere toplam 470 porsiyon yemek hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler yine Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis ediliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri aşevi hakkında bilgi verirken, “Aşevimiz tarafından her gün düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için sıcak yemek hazırlıyoruz. Öğle ve akşam öğünleri için hazırlanan bu yemeklerin servisi yine ekiplerimiz tarafından tek tek evlere yapılarak teslim ediliyor. İhtiyaç ve talepler artarak devam ediyor. Sürekli olarak bölgemizde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda periyodik kontrollerimizi de sürdürüyoruz. Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespit edilmesi durumunda bu rakamlar artabiliyor” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar, Nihal-İsmail Akçura Aşevi hakkında bilgi almak için 444 44 26 numaralı Mavi Massa hattına ulaşabiliyor.

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