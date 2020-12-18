YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. İhtiyaç sahibi 80 aileye yardım eli uzatıldı

İhtiyaç sahibi 80 aileye yardım eli uzatıldı

AMASYA HABERLERİ  | 18.12.2020 15:21 | Son Güncelleme

AK Parti Merzifon İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından pandemi nedeniyle çalışamayan ve karantinada olan 80 ihtiyaç sahibi aileye giysi ve gıda yardımı yapıldı.AK Parti Merzifon İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Şahin Özdemir, Ramazan ayında olduğu gibi hayırsever vatandaşların giysi ve gıda yardımlarını korona virüs pandemisi sebebiyle çalışamayan ve karantinada olan kişilere ulaştırdıklarını söyledi.3 günde 80 aileyi sevindirdiğini kaydeden Özdemir, “‘Sende Uzat Elini’ diyerek yola çıktık, el uzatanlarımız gün be gün arttı.

İhtiyaç sahibi 80 aileye yardım eli uzatıldı

AK Parti Merzifon İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından pandemi nedeniyle çalışamayan ve karantinada olan 80 ihtiyaç sahibi aileye giysi ve gıda yardımı yapıldı.
AK Parti Merzifon İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Şahin Özdemir, Ramazan ayında olduğu gibi hayırsever vatandaşların giysi ve gıda yardımlarını korona virüs pandemisi sebebiyle çalışamayan ve karantinada olan kişilere ulaştırdıklarını söyledi.
3 günde 80 aileyi sevindirdiğini kaydeden Özdemir, “‘Sende Uzat Elini’ diyerek yola çıktık, el uzatanlarımız gün be gün arttı. Uzanan her el, bir aileyi sevindirdi. 3 gün içinde 80 ailemize ulaştık. Rabb’im bu süreçte bizlere destek olan, bağış yapan her aksam 3 saat boyunca bizimle birlikte dağıtıma yardımcı olan herkesten razı olsun. Hastalıkla mücadele eden herkese acil şifalar diliyoruz” dedi.

İhtiyaç sahibi 80 aileye yardım eli uzatıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
Seçilirse bir ilki başaracakSeçilirse bir ilki başaracak

Amasya Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:17
Sabah
07:48
Öğle
12:38
İkindi
14:58
Akşam
17:18
Yatsı
18:44

Amasya Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Maden Eczanesi
Merkez
Saraçoğlu Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Yarar Eczanesi
Gumushacikoy
Yaşam Eczanesi
Merzifon
Hatipoğlu Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.