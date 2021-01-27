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İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı

27.01.2021 08:55 | Son Güncelleme:
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İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı

Kahramanmaraş’ta hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi yardıma muhtaç aileleri kış mevsiminde unutmadı.

Kahramanmaraş’ta hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.
Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi yardıma muhtaç aileleri kış mevsiminde unutmadı. Yardım kuruluşu, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bertiz bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı.
Derneğin başkanı Serdar Sarıçiçek, “Yurt içinde ve yurt dışında yardımlarımız tüm hızıyla sürüyor. Tabi ki biz bunları bir yere kadar yapabiliriz fakat devamlılığını yurt içinden ve yurt dışından bağışçılarımızın desteği ile yapıyoruz. Gönüllülerden oluşan ekip arkadaşlarımızla birlikte bağışçılarımızın bağışlarını ihtiyaç sahiplerine teslim ettik" dedi.

İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı

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