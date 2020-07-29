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İhtiyaç sahibi ailelere giysi yardımı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.07.2020 14:48 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu’nun belediye bünyesinde faaliyet gösteren Gün Işığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mağazası aracılığıyla ilçedeki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımında bulundu.AK Partili Bağlar Belediyesi, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Gün Işığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mağazası aracılığıyla yoksul ve dar gelirli ailelere giyim yardımında bulunarak çocukların ve muhtaç vatandaşların yüzünü güldürmeye bu yıl da devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu’nun belediye bünyesinde faaliyet gösteren Gün Işığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mağazası aracılığıyla ilçedeki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımında bulundu.
AK Partili Bağlar Belediyesi, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Gün Işığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mağazası aracılığıyla yoksul ve dar gelirli ailelere giyim yardımında bulunarak çocukların ve muhtaç vatandaşların yüzünü güldürmeye bu yıl da devam ediyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nıun eşi Dürdane Beyoğlu, ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya gelerek sosyal dayanışma projesine imza attı. Çocuklar ve ailelerle yakından ilgilenerek sohbet eden Beyoğlu, daha sonra bayram öncesinde giyim desteğinde bulunduğu çocukları kendi elleriyle giydirdi.

"Bağlar Belediyemiz sosyal belediyecilikte öncü oldu"
Geleceğin ışığı olan çocuklara ve ailelerine destek olmayı insani ve vicdani bir sorumluluk olarak kabul ettiklerini belirten Dürdane Beyoğlu, Bağlar Belediyesinin son 16 ayda sosyal belediyecilikte öncü olduğunun altını çizdi. Beyoğlu, “Bağlar Belediyemiz sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza imkanlar ölçüsünde gerekli desteği sunuyor. Bayram öncesinde ailelerimiz ve çocuklarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün de çocuklarımıza giysi ve kıyafet takdiminde bulunduk. Bayram öncesinde çocukların mutlu olduğunu görmek bizim için bayram hediyesi gibi oldu” dedi.

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