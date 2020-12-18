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İhtiyaç sahibi ailelere her ay yardım

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.12.2020 09:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere Emet İHH İnsani Yardım Vakfı Temsilciliği tarafından düzenli olarak gıda ve yakacak yardımı yapıldığı bildirildi.Vakfı Temsilciliği Başkanı Hasan Ünver, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde yardıma ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz ailelere yardımlarımıza devam ediyoruz.

Kütahya’nın Emet ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere Emet İHH İnsani Yardım Vakfı Temsilciliği tarafından düzenli olarak gıda ve yakacak yardımı yapıldığı bildirildi.
Vakfı Temsilciliği Başkanı Hasan Ünver, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde yardıma ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz ailelere yardımlarımıza devam ediyoruz. Ayrıca her salı ilçemizde kurulan pazar vasıtasıyla ailelerin sebze meyve ihtiyacını karşılıyoruz. Kış aylarında odun, yakacak yardımı ve ev ekmeği hayrımızı yapıyoruz. Bizler elimizden geldiğince bu yardımlara devam edeceğiz’’ dedi.

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