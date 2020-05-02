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İhtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.05.2020 16:58 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gıda desteği, sofralarına da sıcak yemek götürmeye devam ediyor.Haliliye Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi başlatılan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve gıda dağıtımını artırarak sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gıda desteği, sofralarına da sıcak yemek götürmeye devam ediyor.
Haliliye Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi başlatılan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve gıda dağıtımını artırarak sürdürüyor. Salgın nedeniyle İçişleri Bakanlığınca ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da ekipler ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofrasına sıcak yemek götürmeye devam ediyor. Öte yandan belediye ekipleri, sosyal yardım marketinden alış veriş yapma hakkı kazanan ihtiyaç sahibi vatandaşların siparişlerini mesai kavramı olmaksızın evlerine teslim etmeyi sürdürüyor.
Belediyenin sunduğu hizmetler vatandaşların takdirini toplarken, mahalle sakinleri hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

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