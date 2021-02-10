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İhtiyaç sahibi ailelere sürpriz destek

10.02.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in eşi Gülhan Erin’in mahalle gezileri kapsamında tespit ettiği yetimlerin yüzü gece evlerine gelen yardım malzemeleriyle güldü.Çeşitli vesilelerle ziyaret ettiği farklı mahallelerde konuk olduğu yetim ailelerinin ev ortamına şahit olan ve kendisine iletilen talepleri yerine getirmek için gayret eden Gülhan Erin, önceki gün bazı aileleri Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ile birlikte ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in eşi Gülhan Erin’in mahalle gezileri kapsamında tespit ettiği yetimlerin yüzü gece evlerine gelen yardım malzemeleriyle güldü.
Çeşitli vesilelerle ziyaret ettiği farklı mahallelerde konuk olduğu yetim ailelerinin ev ortamına şahit olan ve kendisine iletilen talepleri yerine getirmek için gayret eden Gülhan Erin, önceki gün bazı aileleri Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ile birlikte ziyaret etti. Yetimleri ve engelli çocukları olan ailelerin ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlayan Erin’in çalışmalarıyla, tespit edilen ailelere Açık Kapı Müdürlüğü aracılığıyla farklı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle halı, kilim, yatak, battaniye gibi ev eşyaları, hijyen setleri, giyim ve gıda alışveriş kartları temin edildi.
Temin edilen ev eşyaları ve diğer yardım malzemeleri, yardımda bulunulan ailelerin rencide olmamaları için gece saatlerinde sivil araçlarla ailelere teslim edildi.
Gecenin bir vaktinde çalan kapılarını açan aileler, ihtiyaçlarını gideren Gülhan Erin’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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