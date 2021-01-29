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İhtiyaç sahibi ailelerin içlerini ısıtıyorlar

29.01.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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İhtiyaç sahibi ailelerin içlerini ısıtıyorlar

Bilecik’te Abdullah Baba Vakfı üyeleri soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin içlerini ısıtmaya devam ediyor.Bilecik’in Bozüyük ilçesinde son 6 yılın en soğuk günleri yaşanırken, Abdullah Baba Vakfı üyeleri soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin içlerini ısıtmaya devam ediyor.

Bilecik’te Abdullah Baba Vakfı üyeleri soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin içlerini ısıtmaya devam ediyor.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde son 6 yılın en soğuk günleri yaşanırken, Abdullah Baba Vakfı üyeleri soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin içlerini ısıtmaya devam ediyor. Abdullah Baba Vakfı Bozüyük Temsilcisi Levent Susam, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Soğuk kış günlerinde tüm dünyada olmak üzere ülkemizdeki ve Bozüyük’teki ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketine ilave olarak soba, kömür ve battaniye desteğinde bulunuyoruz. Allah (cc) yaptığınız yardımları kabul etsin inşallah" dedi.

İhtiyaç sahibi ailelerin içlerini ısıtıyorlar

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