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İhtiyaç sahibi çocuklara örgü ördüler

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.01.2021 09:32 | Son Güncelleme

Zonguldak ’ın Çaycuma ilçesi İlçe Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin çocuklar için ördüğü; tedarik ettiği atkı ve bereler köylerdeki ihtiyaç sahibi çocuklarına ulaştırılmak üzere muhtarlara teslim edildi.Belirlenen 15 köyün muhtarı Kent Konseyi binasına gelerek çocuklar için hazırlanan atkı ve bereleri Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Sevda Bilici, Gökhan Nalcıol, Davut Uyar, Kadın Meclisi Başkanı Ayla Kalaycı, Kadın Meclisi Üyesi Yeliz Alagöz’den teslim aldılar.Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayla Kalaycı, ihtiyaç sahipleri için toplanan ikinci el kıyafetlerden oluşturulan Paylaşım Noktasının da her Cuma günü açık olduğunu ifade ederek ihtiyaç sahiplerinin başvurabileceklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi çocuklara örgü ördüler

Zonguldak ’ın Çaycuma ilçesi İlçe Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin çocuklar için ördüğü; tedarik ettiği atkı ve bereler köylerdeki ihtiyaç sahibi çocuklarına ulaştırılmak üzere muhtarlara teslim edildi.
Belirlenen 15 köyün muhtarı Kent Konseyi binasına gelerek çocuklar için hazırlanan atkı ve bereleri Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Sevda Bilici, Gökhan Nalcıol, Davut Uyar, Kadın Meclisi Başkanı Ayla Kalaycı, Kadın Meclisi Üyesi Yeliz Alagöz’den teslim aldılar.
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayla Kalaycı, ihtiyaç sahipleri için toplanan ikinci el kıyafetlerden oluşturulan Paylaşım Noktasının da her Cuma günü açık olduğunu ifade ederek ihtiyaç sahiplerinin başvurabileceklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi çocuklara örgü ördüler

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