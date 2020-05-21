İhtiyaç sahibi çocukların bayramlıkları İzmit Belediyesi’nden

İzmit Belediyesi, 0-14 yaş aralığındaki çocuklu ihtiyaç sahibi ailelerin İzmit Kartlarına Ramazan Bayramı öncesinde giyim desteği ücretlerini yükledi.

İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde “İzmit Kart” hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere 0-14 yaş arasındaki çocuklarının sayısı kadar giyim desteği vermek üzere 100’er TL’lik nakdi yardımda bulundu. İhtiyaç sahibi ailelerin alışverişlerinde kullandığı İzmit Kartlarına yüklenen giyim desteği ücreti ile Ramazan Bayramı öncesinde aileler, çocukları için gönül rahatlığıyla giyim alışverişlerini yapabilecek.

