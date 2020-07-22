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İhtiyaç sahibi engelli 7 sığınmacıya, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği desteğiyle tekerlekli sandalye verildi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 22.07.2020 10:58 | Son Güncelleme

Afganistanlılar Himaye Derneği adına BM Yüksek Komiserliği tarafından yürütülen proje kapsamında, ihtiyaç sahibi engelli 7 kişiye tekerlekli sandalye desteği verildi.Dernek Başkanı Rabia Habibullah, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır başta Afganistan’dan gelenler olmak üzere sığınmacı ailelere destek olmak ve onları sosyal hayata kazandırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.Eve kapanan birçok engellinin, tekerlekli sandalyeyle hayata tutunduğunu anlatan Habibullah, "Kadınlar, çocuklar, fakir aileler hepsine yönelik faaliyetlerin yanı sıra şimdi de engelli sığınmacılar için de çalışma yaptık.

İhtiyaç sahibi engelli 7 sığınmacıya, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği desteğiyle tekerlekli sandalye verildi

Afganistanlılar Himaye Derneği adına BM Yüksek Komiserliği tarafından yürütülen proje kapsamında, ihtiyaç sahibi engelli 7 kişiye tekerlekli sandalye desteği verildi.
Dernek Başkanı Rabia Habibullah, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır başta Afganistan’dan gelenler olmak üzere sığınmacı ailelere destek olmak ve onları sosyal hayata kazandırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Eve kapanan birçok engellinin, tekerlekli sandalyeyle hayata tutunduğunu anlatan Habibullah, "Kadınlar, çocuklar, fakir aileler hepsine yönelik faaliyetlerin yanı sıra şimdi de engelli sığınmacılar için de çalışma yaptık. Kırşehir küçük bir şehir ve buradaki tüm sığınmacılara ulaşmaya çalışıyoruz. Tekerlekli sandalye konusunda da özellikle ihtiyaç sahibi ve çalışmayan, işi olmayan aileleri tespit edip onlara elimizden gelen yardımı ediyoruz"dedi.

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