İhtiyaç sahibi engellilere tablet ve gıda paketi

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen ihtiyaç sahibi engelli ailelerin ihtiyaçları, tek tek karşılanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Kent Konseyi’nden oluşan heyet, Melekbaba’da yaşayan fiziksel engelli gençlerin ailesini ziyaret etti. Talepleri dinleyen Gürkan, çeşitli hediyeler verdiği ailenin sorunlarıyla ilgili İmar, Sosyal Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı’nı harekete geçirdi. Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu tarafından yapılan saha araştırması neticesinde belirlenen maddi durumu iyi olmayan 200 aileye Esenlik ve Kızılay Malatya Şubesi tarafından gıda paketi desteği verildi. Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu’nun çalışmalarına 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği de katkıda bulunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, Melekbaba Mahallesinde bulunan Gürbüz ailesini ziyaret ettiler. Söz konusu ziyaret kapsamında Gürbüz ailesinin öğrencileri için uzaktan eğitime destek olmak üzere Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından tablet ve çeşitli hediyeler verildi. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bu çocuklar bizim evlatlarımızdır. Yaşamlarını kolaylaştırma noktasında yaşam alanlarını genişletme noktasında üzerimize düşen sorumluluk ve yükümlülüğümüzü yerine getiririz. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızın kuruluş amacı bu tür ailelerimizin tespit edilmesi sorunlarının giderilmesi ve çözümü noktasında üzerlerine düşen sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmektir. Sosyal yardımlaşmaya kaydolmak için öncelikle sigortalı olmamak gerekiyor. Bu ailemizin geçim sıkıntısı yaşadığını öğrendik. Bizim hayır çarşımızda bu arkadaşlarımıza vereceğimiz puanları ona göre hesaplayarak bu arkadaşlarımızın rahat yaşamaları noktasında ne tür ihtiyaçları varsa onların giderilmesi noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bizim devletimiz sosyal devlettir. Bizim belediyecilik ilkemiz de sosyal belediyecilik temel esasına dayanır. Böyle sosyal sıkıntılarımız varsa o sıkıntıların giderilmesi, hem devlet olarak hem de yerel yönetim olarak her türlü imkânı size sunma noktasında ilgili arkadaşlarımız gereğini yaparlar. Bu çocuklarımıza huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir hayat temenni ediyorum. Diğer ihtiyaçlarınızda Belediyemiz tarafından giderilecektir. Malatya sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz, kimsesiz, evsiz ve engelli veya ihtiyaç sahibi olan herkesin yanında olma noktasında Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi bütün imkanlara sahiptir” şeklinde konuştu.

