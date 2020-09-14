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İhtiyaç sahibi öğrenciler için başvurular başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.09.2020 15:01 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi’nin, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi eğitim yardımı başvuruları başladı.

İhtiyaç sahibi öğrenciler için başvurular başladı

Pamukkale Belediyesi’nin, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi eğitim yardımı başvuruları başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Eylül ayı meclis toplantısında ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı yapılması kararı alınmasının ardından başvuruları internet ortamında almaya başladıklarını söyledi.
Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla örnek olan Pamukkale Belediyesi’nin, Eylül ayı meclis toplantısında, 2020-2021 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere 8 ay boyunca bin 500 ortaokul ve bin lise öğrencisine eğitim yardımı yapılmasına karar verilmişti. Bu karara göre, bin 500 ortaokul öğrencisine aylık 90 TL, bin lise öğrencisine de aylık 115 TL eğitim yardımı verilecek. Öğrenciler, başvurularını internet üzerinden gerçekleştirecek.
Başvurular nasıl yapılacak?
Pamukkale Belediyesi’nin 2020-2021 eğitim öğretim yılı eğitim yardımı başvuruları internet üzerinden yapılacak. www.pamukkale.bel.tr adresindeki Eğitim Yardımı Başvuru linki tıklanarak şartlar dikkatlice okunarak, 27 Eylül 2020 Pazar günü 23.59’a kadar başvuru yapılabilecek. Başvuru sonrası, ilk değerlendirme sonunda eğitim yardımı almaya hak kazanan adaylara mesajla bilgi verilecek. Adayların vatandaşlık numaralarının son rakamına göre zaman dilimi belirlenerek gerekli evrak işlemleri Pamukkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.
Eğitim yardımı hakkında konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, öğrenci sayısının değişmediğini ancak yardım miktarının arttığını belirterek, “Eğitim alanında yapılan yardımları ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizin daha güzel günlere ulaşmasını sağlayacak bugünümüzün çocukları, yarınlarımızın öğretmeni, doktoru, mühendisi, başkanı olacak. Bu nedenle, çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimini gerçekten önemsiyoruz. Hem öğrencilerimize, hem de okullarımıza yaptığımız destekleri her zaman sürdüreceğiz” diye konuştu.

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