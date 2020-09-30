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İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.09.2020 11:20 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteği sağlıyor.Haliliye Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteği sağlıyor.

İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği

Haliliye Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteği sağlıyor.
Haliliye Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteği sağlıyor. Bu yıl da hem çocukların evlerine hem de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde dağıtılmak üzere okullara kırtasiye malzemesi teslim ediliyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, GAP İlkokulu’nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen programa katılarak çocuklara kırtasiye seti hediye ederek öğrencilere başarılar diledi. İhtiyaç sahibi gençlerin her zaman destek sağlayacaklarını belirten Canpolat, “Her yıl eğitime destek amacıyla kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Bu yıl da yine ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ile beraber okullardaki yardıma muhtaç öğrencilerimizin eksiklerini gidermek adına kendilerine bir set hazırladık. Bu desteğimizi Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul müdürlerimiz ile koordine edip çocuklarımızın yeni eğitim ve öğretim yılında kullanabilmeleri için kendilerine sunacağız. Bu bir sosyal proje her yıl düzenli bir şekilde yapıyoruz. Bu projemizi her yıl geliştirip güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ben bundan dolayı bizlere rehberlik eden ilçe milli eğitim müdürlüğümüze çok çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da yeni dönemde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği

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