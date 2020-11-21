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İhtiyaç sahibi Suriyeli ailelere meyve

KİLİS HABERLERİ  | 21.11.2020 12:38 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kilis’in karşısında bulunan Azez ilçesinde başta yetim aileler olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere bir milyon dört yüz bin kilo meyve ve sebze dağıtımında bulundu.Savaşın başladığı günden bu yana çeşitli yardım faaliyetleri ile insanların yanında duran İHH İnsani Yardım vakfı Türkiye’ den hayırseverlerin göndermiş oldukları meyveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.İHH Suriye Babusselam basın sorumlusu Abdulsamet Polat, ’’ İHH İnsani Yardım Vakfı olarak çeşitli yardım faaliyetleri ile Suriyeli ihtiyaç sahibi insanların yanında durmaya devam ediyoruz.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kilis’in karşısında bulunan Azez ilçesinde başta yetim aileler olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere bir milyon dört yüz bin kilo meyve ve sebze dağıtımında bulundu.
Savaşın başladığı günden bu yana çeşitli yardım faaliyetleri ile insanların yanında duran İHH İnsani Yardım vakfı Türkiye’ den hayırseverlerin göndermiş oldukları meyveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
İHH Suriye Babusselam basın sorumlusu Abdulsamet Polat, ’’ İHH İnsani Yardım Vakfı olarak çeşitli yardım faaliyetleri ile Suriyeli ihtiyaç sahibi insanların yanında durmaya devam ediyoruz. Türkiye’ den bağışçılarımızın bize göndermiş oldukları meyve ve sebzeleri Halep kuzeyinde bulunan köylere kasabalara ve kamplara dağıtımlarını gerçekleştirdik. Bu hususta emeği geçen bağışçılara teşekkür ederiz” dedi.
Sene başından bu yana yapılan meyve ve sebze dağıtımından 1 milyon 500 bin insan faydalandı.

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