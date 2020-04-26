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İhtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

SAMSUN HABERLERİ  | 26.04.2020 08:36 | Son Güncelleme

Samsun Alaçam Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyor.Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin aldığı karar doğrultusunda ayni gıda yardımları vatandaşın evine kadar teslim ediliyor.Koronavirüs nedeniyle iş yapamayan vatandaşlarında talepleri halinde Ramazan ayında ulaşmaya çalışacaklarını dile getiren Kaymakam Zaman, “ ’Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.

İhtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Samsun Alaçam Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyor.
Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin aldığı karar doğrultusunda ayni gıda yardımları vatandaşın evine kadar teslim ediliyor.
Koronavirüs nedeniyle iş yapamayan vatandaşlarında talepleri halinde Ramazan ayında ulaşmaya çalışacaklarını dile getiren Kaymakam Zaman, “ ’Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. ’ anlayışıyla herkesin birbirine kol kanat germesi gerekiyor. Önemli olan toplumun kendi iç dinamikleri içerisindeki yardımlaşma anlayışıdır. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Devletin yapmış olduğu bu yardımlar, sosyal devlet olmanın gereği olarak gerçekleştirilmektedir. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın sağlığıdır" dedi.
Kaymakam Zaman, yardımların Ramazan ayı boyunca süreceğini belirtti.

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