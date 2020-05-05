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İhtiyaç sahiplerinin yemeği evlerine götürülüyor

SİVAS HABERLERİ  | 05.05.2020 12:21 | Son Güncelleme

Sivas(İHA) Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek göndererek iftarlık ikramında bulunuyor.Sivas Belediyesi korona virüs ile mücadelede örnek çalışmalara imza atıyor.

Sivas(İHA) Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek göndererek iftarlık ikramında bulunuyor.
Sivas Belediyesi korona virüs ile mücadelede örnek çalışmalara imza atıyor. Ramazan ayında iftar öncesi mahalle muhtarlarıyla yapılan ortak çalışmalar neticesinde günü birlik çalışan ve bu süreçte işlerine gidemeyen işçiler ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek ikramında bulunuluyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırı kurulamayan Sivas’ta belediye ekipleri evlere sıcak yemek götürerek iftarlık ikramında bulunuyor. Hayat Ağacı ve Gıda Bankasının yapmış olduğu yardımların yanı sıra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin mahalle muhtarıyla yaptığı istişareyle Sivas genelinde 100’ün üzerinde aileye 350 adet iftar yemeği ikram etti. Mahalle muhtarlarıyla birlikte İftar saatinden önce 22 ekiple yapılan dağıtım kısa sürede tamamlandı. Alibaba Mahalle Muhtarı İbrahim Tozkoparan “Bu güzel çalışmadan dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu yıl iftar çadırı kuramadıkları için mağdur olan vatandaşlarımızın iftarlıkları evlere gönderiliyor. Mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ediyorum.” dedi. Korona virüs nedeniyle sıkıntılı günler yaşandığına dikkat çeken Kılavuz Mahalle Muhtarı Ebuzer Akpolat ise “Gösterdiği bu ince davranışından dolayı Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e teşekkür ediyoruz. Bu zorlu günlerde çalışamayan mahalle sakinlerimiz var onlara destek olmak dualarını almak önemli… Başkanımızın o güzel gönlü var olsun.” dedi.

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Dörtyol Eczanesi
Merkez
İlker Eczanesi
Merkez
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