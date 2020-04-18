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İhtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan uygulama ’Askıda Ekmek’

SAMSUN HABERLERİ  | 18.04.2020 16:13 | Son Güncelleme

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bir iş yeri sahibi korona virüs nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahipleri için Osmanlı geleneği olan ’askıda ekmek’ uygulamasıyla örnek bir davranış sergiledi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmak amacıyla unlu mamuller sahibi Mesut Altunay, askıda ekmek uygulamasını başlattı.

İhtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan uygulama ’Askıda Ekmek’

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bir iş yeri sahibi korona virüs nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahipleri için Osmanlı geleneği olan ’askıda ekmek’ uygulamasıyla örnek bir davranış sergiledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmak amacıyla unlu mamuller sahibi Mesut Altunay, askıda ekmek uygulamasını başlattı. Hayırseverler, askıda ekmek uygulaması kapsamında ihtiyaç sahipleri ekmek ayırtıp ihtiyaç sahipleri için askıya bırakabiliyor.
Mesut Altunay, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan bu zor süreçte ihtiyaç sahiplerinin arttığını söyledi. Altunay, "Bu süreçte alınan tedbirler kapsamında bazı iş yerleri kapalı ve insanların çoğu çalışamıyor. Biz de zaten var olan ’-askıda ekmek’ uygulamasına daha da önem vermeye başladık. Ramazan ayında askıya pide de koymak istiyoruz. Askıdaki ekmekleri müşterilerimiz bırakıyor, askıda kalmayınca kendimiz de takviye ediyoruz. Bize gelip sorarak alan da var, gelip geçerken alan da var. Bu süreçte biz de böyle bir destekte bulunmak istedik. İnşallah yerini bulur" diye konuştu.

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