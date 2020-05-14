YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. İhtiyaç ve talepler, 3 bakana ayrı ayrı iletildi

İhtiyaç ve talepler, 3 bakana ayrı ayrı iletildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.05.2020 17:37 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı ve AK Parti Kütahya milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, bakanlara yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerde, Kütahya’da halen yapılmakta olan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgi bilgi alış verişinde bulundular.Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Zor bir dönemden geçtiğimiz Covid-19 pandemi sürecinde AK Parti teşkilatları olarak, önceliğimiz her alanda memleketimizi ve hemşehrilerimizi layık olduğu hizmetlere kavuşturmak olmuştur” denildi.Her 3 bakana yapılan ziyarette Kütahya’nın ihtiyaç ve taleplerinin ayrı ayrı iletildiği belirtilen açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Bakanlığımızın ilçelerimizde yapacağı yatırımları, İlimizdeki Yüzme Havuzunda gelinen son aşamalar ile Şehir Stadyumu hakkındaki ihtiyaç ve taleplerimizi ilettik.

AK Parti Kütahya İl Başkanı ve AK Parti Kütahya milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, bakanlara yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerde, Kütahya’da halen yapılmakta olan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgi bilgi alış verişinde bulundular.
Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Zor bir dönemden geçtiğimiz Covid-19 pandemi sürecinde AK Parti teşkilatları olarak, önceliğimiz her alanda memleketimizi ve hemşehrilerimizi layık olduğu hizmetlere kavuşturmak olmuştur” denildi.
Her 3 bakana yapılan ziyarette Kütahya’nın ihtiyaç ve taleplerinin ayrı ayrı iletildiği belirtilen açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Bakanlığımızın ilçelerimizde yapacağı yatırımları, İlimizdeki Yüzme Havuzunda gelinen son aşamalar ile Şehir Stadyumu hakkındaki ihtiyaç ve taleplerimizi ilettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na ’hayırlı olsun’ ziyaretimizde bakanımıza, başta ilçe bağlantı yollarımızın ödeneklerinin arttırılması olmak üzere Tavşanlı-Domaniç, Abide-Simav, Hisarcık-Gediz ve Yenikent-Uşak yollarımız ile ilgili 2020 yılında yapılacak çalışmalar hususundaki taleplerimizi bildirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’u ziyaretimizde ise uzunca bir süredir takip ettiğimiz ve özellikle üzerinde durduğumuz, Cumhurbaşkanımızın da 2018 seçim beyannamesinde belirttiği, projesi belli bir noktaya gelmekle birlikte en kısa zamanda ihalesi yapılacak olan Millet bahçesinin son durumunu istişare ederek, Simav ve Pazarlar ilçemizdeki kentsel dönüşüm hususundaki taleplerimizi bizzat ilettik. Ayrıca ilimizdeki Tunçbilek ve Seyitömer Termik Santrallerinin tekrar faaliyete geçirilmesi hususunda durum değerlendirmesinde bulunduk. Her koşulda, Kütahya’mızın ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını, bakanlarımız ile bizzat görüşerek yerinde ve zamanında takip ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz inşallah. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, selam ve muhabbetlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Kütahya Namaz Vakitleri 14 Mayıs Perşembe

İmsak
03:59
Sabah
05:40
Öğle
13:01
İkindi
16:54
Akşam
20:13
Yatsı
21:47

Kütahya Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Perşembe

Çarşı Zeytinler Eczanesi
Merkez
Kama Eczanesi
Merkez
Birgül Eczanesi
Gediz
Tüfek Eczanesi
Simav
Tavşanlı Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.