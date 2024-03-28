İİBF’den TÜBİTAK destekli “Konuk Bilim İnsanı Ziyareti” etkinliği

Üç ayrı oturumdan oluşacak buluşmalar kapsamındaki ilk konferans, Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde gerçekleştirildi. İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feyza Ağlargöz’ün ilgili öğretim üyesi olarak yer aldığı “Konuk Bilim İnsanı Ziyareti” etkinliğinin ilk konuşmacısı İsveç Lund Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Hultén oldu.

“KÜLTÜRLERİ TANIMAK ETKİLEŞİMİ GÜÇLENDİRİR”

Konuşmasında pazarlama ve yönetimde kültürleri tanımanın önemini vurgulayan İsveç Lund Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Hultén, şunları söyledi:

“Ailemiz tarafından eğitilirken çevre faktörü de gelişimimiz üzerinde büyük ölçüde etki ediyor. Örneğin İspanya, İtalya gibi sıcak bölge insanları ile İskandinavya, Almanya, İsveç gibi soğuk bölge insanları arasında yapısal farklar oluşur. Bu farklar yaşam tarzlarını, hayatı algılayış ve yaşayış biçimlerine yansır. Soğuk bölge insanları duyguların gösterilmesini, her şeyin paylaşılmasını pek doğru bulmazken sıcak bölge insanları duygularını, düşüncelerini rahatlıkla paylaşır. Bu gibi yapısal farklar ve kültürel normlar göz önüne alındığında yönetimde ve pazarlamada başarı artar. Örneğin İkea’nın aynı ürünü pazarlamak için İsviçre’de servis ettiği reklam Suudi Arabistan’da servis ettiği reklamdan farklıdır. Görseller toplumsal normlara göre düzenlenir. Soldan sağa okuyan toplumlarda 3 görselli bir reklam doğru algılanırken sağdan sola okuyan toplumun bireyleri verilmek istenen mesajı farklı okuyabilir. Bu kapsamda kültürlerin tanınması ve organizasyonlarda uyum içerisinde sürdürülmesi etkileşimi güçlendirir.”

Konuk bilim insanı ziyareti etkinlikleri, 29 Mart Cuma gününe kadar farklı konu başlıklı oturumlarla devam edecek.





