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İİT'den Sudan-Etiyopya sınırındaki gelişmelere sükunet çağrısı

30.06.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İİT'den Sudan-Etiyopya sınırındaki gelişmelere sükunet çağrısı

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sudan ve Etiyopya sınır bölgesinde gerginlik için sükunet çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Sudan ve Etiyopya sınır hattında yaşanan son askeri gelişmelerden derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Sınır bölgesinde tansiyonu yükseltmeye karşı sükunet çağrısının yapıldığı açıklamada, Sudan ile Etiyopya arasındaki iyi komşuluk ilişkilerini koruyacak nihai çözüm için taraflar diyaloğa davet edildi.

Açıklamada ayrıca İİT'nin, İslam Zirvesi ve dışişleri bakanlarının kararları doğrultusunda Sudan'ın sınırları üzerindeki egemenliğini desteklediği kaydedildi.

- Sudan-Etiyopya sınırında yaşananlar

Sudan Silahlı Kuvvetleri, 22 Haziran'da topraklarından kaçırılan 7 asker ve bir sivilin Etiyopya ordusu mensuplarınca infaz edildiğini açıklamıştı.

Sudan ordusu, doğu komşusu Etiyopya'nın yaptıklarına uygun şekilde mukabelede bulunulacağını bildirmişti.

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 8 Sudanlının öldürülmesine değinerek, sahada somut, gerçek bir karşılık vereceklerini ve bir daha benzer bir olayın yaşanmasına müsaade etmeyeceklerini duyurmuştu.

Etiyopya tarafı ise iddiaları reddetmişti.

Afrika Birliği, iki ülke arasında yaşanan gerginlikten derin kaygı duyulduğunu belirtilerek, sorunun çözümü için iki tarafa da diyalog çağrısında bulunmuştu.

İki ülke arasında verimli topraklarıyla bilinen tartışmalı Faşaka sınır bölgesinde, yıllardır karşılıklı sınır ihlalleri ve tacizler yaşanıyor.

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