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İKA toplantısı Kilis’te yapıldı

KİLİS HABERLERİ  | 10.03.2020 15:11 | Son Güncelleme

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Başkanlığında Kilis’te gerçekleştirildi.Kilis’te gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Başkanlık etti.

İKA toplantısı Kilis’te yapıldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Başkanlığında Kilis’te gerçekleştirildi.
Kilis’te gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Başkanlık etti. Toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Başkanı Mustafa Uslu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz katıldı.
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında düzenlenen toplantıda, Ajansın 2020 çalışma programı değerlendirildi.

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