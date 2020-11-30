İkamet bahçesindeki motosiklet çalındı

Adıyaman’da, ikamet bahçesine bırakılan motosiklet kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Barış H., isimli vatandaş kendisini ait yaklaşık 25 bin TL değerindeki motosikletini Sakarya Caddesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında bulunan evlerinin bahçesine park etti. Bir süre sonra motosikletini bahçede bulamayan Barış H., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda Barış H’nin motosikleti kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrasında polis ekipleri şahsın yakalanması ve çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

