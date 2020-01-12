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  4. İkamet hırsızı tutuklandı

İkamet hırsızı tutuklandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ikametlerden hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yeni Mahalle, Menderes Mahallesi ve Cami Mahallesinde bulunan 3 ayrı ikametten hırsızlık yapan E.P., isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İkamet hırsızı tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ikametlerden hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yeni Mahalle, Menderes Mahallesi ve Cami Mahallesinde bulunan 3 ayrı ikametten hırsızlık yapan E.P., isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Polis merkezine götürülen ve burada işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
İnan Eczanesi
Kahta
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