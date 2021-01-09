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İkameti kumarhaneye çevirseler de polisten kaçamadılar

09.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta polis tarafından kumarhaneye dönüştürülen ikamete düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 9 kişiye toplamda 15 bin 702 TL ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre aldığı ihbarı değerlendiren Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, şehir merkezindeki bir ikamete baskın düzenledi.

Sivas’ta polis tarafından kumarhaneye dönüştürülen ikamete düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 9 kişiye toplamda 15 bin 702 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre aldığı ihbarı değerlendiren Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, şehir merkezindeki bir ikamete baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 9 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. İkamette yapılan aramada iskambil desteleri, alkol şişeleri ele geçirildi. Öte yandan, oyun sırasında alacak verecek listesinin tutulduğu bir kağıt havlu parçası dikkatlerden kaçmadı. Üç kişi hakkında kumar oynattıkları gerekçesi ile adli işlem başlatılırken 9 kişi hakkında kumar oynadıkları ve pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesi ile toplamda 15 bin 702 TL para cezası kesilmesi için tutanak düzenlendi.

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