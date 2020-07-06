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ikametten altın ve para çalan hırsız yakalandı

MALATYA HABERLERİ  | 06.07.2020 18:06 | Son Güncelleme

Malatya’da bir evden altın ve para çalan zanlı yakalandı.Malatya merkez İlçe Yeşilyurt Yakınca Mahallesinde bulunan bir adreste müştekiye ait ikametten;1 adet 30 gr 24 ayar Bilezik, 1 adet 31 gr 24 ayar Bilezik, 1 adet 16 gr 24 ayar Kolye, 1 adet Kol Saati, 15 adet çeyrek Altın Bin 950 Türk Lirası olmak üzere toplamda 4 bin 600 TL değerinde ziynet eşyası çalındı.Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olarak yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın B.

ikametten altın ve para çalan hırsız yakalandı

Malatya’da bir evden altın ve para çalan zanlı yakalandı.
Malatya merkez İlçe Yeşilyurt Yakınca Mahallesinde bulunan bir adreste müştekiye ait ikametten;1 adet 30 gr 24 ayar Bilezik, 1 adet 31 gr 24 ayar Bilezik, 1 adet 16 gr 24 ayar Kolye, 1 adet Kol Saati, 15 adet çeyrek Altın Bin 950 Türk Lirası olmak üzere toplamda 4 bin 600 TL değerinde ziynet eşyası çalındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olarak yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın B. B isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli çalmış olduğu ziynet eşyaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlı adli mercilere sevk edilecek. Ayrıca çalınan malzemeler müştekiye teslim edildi.

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