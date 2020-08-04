İkametten altınlar ve para çalındı

Adıyaman’da, bir ikamete giren şahıs ya da şahıslar, çaldıkları para ve altınlarla kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 907 Sokak içerisinde bulunan Hasan Özdaş’a, ait ikametin kapıları kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından zorlanarak açıldı. İçeriye giren şahıs ya da şahıslar, evde bulunan 5 adet çeyrek altın, 1 adet altın kolye ve 500 TL para alarak bulundukları yerden kaçtı. Bir süre sonra evde hırsızlığın gerçekleştiğini fark eden ev sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



