İkbal Gürpınar Şanlıurfalılarla buluştu

Şanlıurfa’da düzenlenen Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali’nde sunucu İkbal Gürpınar, sevenleriyle buluştu.

Sunucu İkbal Gürpınar’ın konuşmacı olduğu, Şanlıurfa Müzesi önünde gerçekleştirilen ’Aile Günleri Etkinliği’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Eşi Betül Beyazgül de katıldı.

İkbal Gürpınar’dan Urfalı Kadınlara söyleşi

Yeni normale uygun olarak düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, termal kameralar sayesinde ateşleri ölçülerek alana alındı. ’Urfa Ahengi Müzik Topluluğu" ile sahne alan İkbal Gürpınar, Şanlıurfalılarla doyasıya söyleşi yaptı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Gürpınar, örnek kadınları ve anneliği anlattı. Arada şiir de okuyan Gürpınar, kadınları, mutluluğun sırrı hakkında örneklerle bilgilendirdi. Gecenin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün davetini kırmayarak kente gelen ve Urfalı bayanlarla bir araya gelen Sunucu Gürpınar’a Betül Beyazgül tarafından Urfa’ya özgü hediye takdim etti.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Eşi Betül Beyazgül’ün yanı sıra AK Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un Eşi Yüksel Aksoy ile STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

