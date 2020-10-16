YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. İkbal Gürpınar Şanlıurfalılarla buluştu

İkbal Gürpınar Şanlıurfalılarla buluştu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.10.2020 11:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da düzenlenen Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali’nde sunucu İkbal Gürpınar, sevenleriyle buluştu.Sunucu İkbal Gürpınar’ın konuşmacı olduğu, Şanlıurfa Müzesi önünde gerçekleştirilen ’Aile Günleri Etkinliği’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Eşi Betül Beyazgül de katıldı.İkbal Gürpınar’dan Urfalı Kadınlara söyleşiYeni normale uygun olarak düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, termal kameralar sayesinde ateşleri ölçülerek alana alındı.

Şanlıurfa’da düzenlenen Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali’nde sunucu İkbal Gürpınar, sevenleriyle buluştu.
Sunucu İkbal Gürpınar’ın konuşmacı olduğu, Şanlıurfa Müzesi önünde gerçekleştirilen ’Aile Günleri Etkinliği’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Eşi Betül Beyazgül de katıldı.
İkbal Gürpınar’dan Urfalı Kadınlara söyleşi
Yeni normale uygun olarak düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, termal kameralar sayesinde ateşleri ölçülerek alana alındı. ’Urfa Ahengi Müzik Topluluğu" ile sahne alan İkbal Gürpınar, Şanlıurfalılarla doyasıya söyleşi yaptı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Gürpınar, örnek kadınları ve anneliği anlattı. Arada şiir de okuyan Gürpınar, kadınları, mutluluğun sırrı hakkında örneklerle bilgilendirdi. Gecenin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün davetini kırmayarak kente gelen ve Urfalı bayanlarla bir araya gelen Sunucu Gürpınar’a Betül Beyazgül tarafından Urfa’ya özgü hediye takdim etti.
Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Eşi Betül Beyazgül’ün yanı sıra AK Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un Eşi Yüksel Aksoy ile STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Başkentte "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumu" konulu panel düzenlendi
Başkentte "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumu" konulu panel düzenlendi
Çeşme’de 28 şişe etil alkole el konuldu
Çeşme’de 28 şişe etil alkole el konuldu
Belediye şoförleri için eğitim protokolü imzalandı
Belediye şoförleri için eğitim protokolü imzalandı
İntihara teşebbüs etti, yakınları ipten aldı
İntihara teşebbüs etti, yakınları ipten aldı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:07
Sabah
06:27
Öğle
12:15
İkindi
15:23
Akşam
17:54
Yatsı
19:09

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Devteşti Eczanesi
Haliliye
Levent Eczanesi
Haliliye
Selim Eczanesi
Haliliye
Didem Eczanesi
Eyyubiye
Hakan Eczanesi
Karakopru
Buşmak Eczanesi
Akcakale
Hatice Demir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Harran Üniversitesi tarıma yön vermeye devam ediyor
Harran Üniversitesi tarıma yön vermeye devam ediyor
Urfa erkeğinin özellikleri
Urfa erkeğinin özellikleri
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.