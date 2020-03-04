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İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluşacak

VAN HABERLERİ  | 04.03.2020 11:14 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinlikleri kapsamında ünlü program sunucusu İkbal Gürpınar’ı Vanlı kadınlarla buluşturacak.Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, ‘Kahraman, Şehit ve Gazi Kadınlar’ temasıyla düzenleyeceği etkinlikte ünlü program sunucusu İkbal Gürpınar bir söyleşi gerçekleştirecek.

İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluşacak

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinlikleri kapsamında ünlü program sunucusu İkbal Gürpınar’ı Vanlı kadınlarla buluşturacak.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, ‘Kahraman, Şehit ve Gazi Kadınlar’ temasıyla düzenleyeceği etkinlikte ünlü program sunucusu İkbal Gürpınar bir söyleşi gerçekleştirecek. 9 Mart Pazartesi günü saat 14.00’da Hacıbekir Mahallesi’nde bulunan kültür merkezindeki söyleşide Gürpınar, katılımcılara tarihte iz bırakmış, şehit olmuş ve gazilik unvanı almış olan kadınlarla ilgili sunum yapacak.

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