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İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluştu

VAN HABERLERİ  | 09.03.2020 17:09 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinlikleri kapsamında ünlü program sunucusu İkbal Gürpınar’ı Vanlı kadınlarla buluşturdu.Sunucu İkbal Gürpınar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından organize edilen etkinlikte sevenleri ile buluştu.

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinlikleri kapsamında ünlü program sunucusu İkbal Gürpınar’ı Vanlı kadınlarla buluşturdu.
Sunucu İkbal Gürpınar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından organize edilen etkinlikte sevenleri ile buluştu. Hacıbekir Mahallesi’nde bulunan kültür merkezinde düzenlenen etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit’in eşi Şebnem Yiğit, Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman’ın eşi İpek Türkman ve kadınlar katıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Gürpınar, kadınlara şehit olmuş ve gazilik unvanı almış, tarihe iz bırakmış kadınların hayatlarından kesitler vererek mutlu aile, mutlu yaşam konularında bilgiler aktardı.
Program sonrasında ise Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Gürpınar’a isminin yazılı olduğu ebru tablosu hediye etti.

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