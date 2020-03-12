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İki ahşap ev ve bir ahır yangında kullanılmaz hale geldi

BOLU HABERLERİ  | 12.03.2020 14:52 | Son Güncelleme

Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Yağdaş köyünde çıkan yangında, 2 ahşap ev ve 1 ahır kullanılmaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Yağdaş köyünde, İlhan A.’ya ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.

Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Yağdaş köyünde çıkan yangında, 2 ahşap ev ve 1 ahır kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Yağdaş köyünde, İlhan A.’ya ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Bayram Ç.’ye ait olduğu öğrenilen tek katlı ahşap ev ve ahıra da sıçradı. Alevleri fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Gerede İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına alarak, söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 2 ahşap ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

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