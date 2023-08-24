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İki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

24.08.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te iki aile arasında çıkan kavga 1 kişi silahla bacağından yaralandı.

İki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Kazımkarabekir Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı, Çevre yolu üzeri Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi ek bina önünde meydana geldi. Akraba oldukları belirlenen iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Silahın çekildiği olayda, A.S. kurşunların hedefi oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaralı olarak bulunan A.S., Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan yaralanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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