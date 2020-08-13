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İki aile arasındaki arsa anlaşmazlığında 2 kişi yaralandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.08.2020 17:12 | Son Güncelleme

Kayseri’de adliye içerisinde iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, arsa konusu gereği Kayseri Adliyesi’nde mahkemeye gelen iki aile arasındaki anlaşmazlık sözlü tartışmaya döndü.

Kayseri’de adliye içerisinde iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, arsa konusu gereği Kayseri Adliyesi’nde mahkemeye gelen iki aile arasındaki anlaşmazlık sözlü tartışmaya döndü. Tartışmanın büyümesi üzerine kalabalık olan iki aile birbiri ile kavga etmeye başladı. Meydana gelen kavgada ailelerden 2 kişi aldıkları darbeler nedeni ile yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere götürülürken, kavgaya karışan aile üyeleri de işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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