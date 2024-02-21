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İki ayda karısı ikinci kez kaçırılıp fidye istendi

İHA İHA
21.02.2024 10:31 | Son Güncelleme:
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Adana’da 4 ay önce evlenen adam, eşinin 2 kere kaçırıldığını, ilk kaçırıldığında 20 bin dolar fidye ödeyip geri aldığını şimdi de 25 bin dolar fidye istediklerini söyledi.

Eşi kaçırılan Salih İsmail, "Şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim" dedi.

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Adana’ya gelen tarım işçisi Salih İsmail (22), 4 ay önce Dilan İsmail (18) ile evlenip merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşamaya başladı. İddiaya göre, 2 ay önce Dilan İsmail’i kimliği belirsiz şahıslar sokak ortasında kaçırdı ve eşini arayıp 20 bin dolar fidye istedi. Çaresiz kalan İsmail, polise dahi haber vermeyip düğün takılarını bozdurarak, şahısların istediği yere götürüp bıraktı. Birkaç gün sonra ise şahıslar, Salih İsmail’in eşini geri getirdi.

YİNE KAÇIRDILAR

Kaçırılan Dilan İsmail hiçbir şey anlatmazken, geçtiğimiz hafta çöp atmak için dışarı çıktığında yeniden kaçırıldı. Yine fidyeciler Salih İsmail’e ulaştı ve bu sefer 25 bin dolar para istedi. Çaresiz kalan genç adam, durumu polise bildirdi. Şimdi ekipler her yerde kaçırıldığı öne sürülen Dilan İsmail’i arıyor.

“EŞİMİ ÖZLEDİM”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Salih İsmail, “Benim eşimi kaçırdılar. İlk kaçırdıklarında 20 bin doları ödedim. Şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim, ona bir şey yaparlar diye korkuyorum” dedi.

BALDIZIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ”

Dilan İsmail’in eniştesi Şiyar Bilgiç ise baldızının nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bilgiç, “Bu kızı çöp atarken kaçırmışlar. Ne istiyorlar ondan bilmiyoruz. Bu parayı nasıl ödeyeceğiz onu da bilmiyoruz. Bize mesaj attılar ’kız Almanya’da şu anda’ dediler ama doğru mu söylüyorlar bilemiyorum. Baldızımın hayatından endişe ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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