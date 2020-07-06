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İki ayrı camide aynı açıda görünen gökkuşağı şaşırttı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.07.2020 12:03 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yağan yağmurun ardından iki ayrı mahalledeki camilerde aynı açıda görünen gökkuşağı şaşırttı.Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesindeki Çimenlik Camii minaresi ve yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Yenidoğan Mahallesi Etikent Camii minaresi yakınında da hemen hemen aynı açıdaki gökkuşağı fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanması görenleri hayrete düşürdü.Etikent Camii minaresi yakınındaki gökkuşağı fotoğrafını çekerek sosyal medyada yayınlayan İbrahim Kuyucu,” Gökkuşağı fotoğrafını sosyal medya hesabımda yayınladıktan sonra bir başka arkadaş Çimenlik Camii minaresi yakınındaki gökkuşağı resmini yayınlayınca çok şaşırdım.

İki ayrı camide aynı açıda görünen gökkuşağı şaşırttı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yağan yağmurun ardından iki ayrı mahalledeki camilerde aynı açıda görünen gökkuşağı şaşırttı.
Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesindeki Çimenlik Camii minaresi ve yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Yenidoğan Mahallesi Etikent Camii minaresi yakınında da hemen hemen aynı açıdaki gökkuşağı fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanması görenleri hayrete düşürdü.
Etikent Camii minaresi yakınındaki gökkuşağı fotoğrafını çekerek sosyal medyada yayınlayan İbrahim Kuyucu,” Gökkuşağı fotoğrafını sosyal medya hesabımda yayınladıktan sonra bir başka arkadaş Çimenlik Camii minaresi yakınındaki gökkuşağı resmini yayınlayınca çok şaşırdım. Önce “acaba benim resme montaj mı yaptı” diye düşündüm. Ama sonra farklı resim olduğunu öğrenince “ Allah’ın takdiri, aynı anda iki camide birbirinin kopyası çıkan gökkuşağı” diye düşündüm” dedi.

İki ayrı camide aynı açıda görünen gökkuşağı şaşırttı

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